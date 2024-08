Raoul Bellanova è il giocatore dell'Atalanta che si presenta in conferenza stampa per commentare la brutta sconfitta con l'Inter: "Quando vieni a San Siro e prendi due gol in 10', penso sia difficile per qualsiasi tipo di squadra. Non siamo riusciti ad aggiustarla, speravo in un esordio migliore. Ora c'è da rimboccarsi le maniche, l'Inter è la migliore squadra del campionato. Noi dobbiamo fare qualcosa di più".

Come procede l'ambientamento?

"E' stato fatto tutto di fretta, ma non deve essere una scusa. Serve un periodo di adattamento per capire le cose, sono positivo perché sono sicuro che possiamo ingranare".

Cosa ti ha sorpreso dell'Inter?

"L'anno scorso ha fatto un campionato incredibile, gioca in velocità, non perdono mai il pallone. Quando non hai la palla sei meno lucido".

Cairo ha detto che eri tu che volevi andare via dal Torino.

"Sono un professionista, ma i pensieri vanno altrove dopo un 4-0. Io, a prescindere dalla dichiarazioni, io devo ringraziare il presidente e il Torino per quello che mi hanno dato. Non sono contento per come ho giocato, il passato è passato. Capisco la domanda, ma io penso al presente".

Capitolo Nazionale.

"E' un onore vestire la maglia azzurra, non ho giocato all'Europeo e il mister avrà avuto le sue motivazioni. Io cercherò di fare il meglio possibile".

Che Atalanta hai trovato?

"Un bellissimo gruppo, c'è grandissima qualità. Ci sono tanti giocatori nuovi e non è facile iniziare subito bene. Sono contento di essere tornato a Bergamo".