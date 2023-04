Antonio Silva parla ai microfoni di Amazon Prime nel giorno di Inter-Benfica. "Siamo abituati alla pressione giocando al Benfica - dice - Veniamo da tre sconfitte consecutive ma siamo qui per fare una grande partita e passare il turno. Rui Costa? E' sempre presente in spogliatoio, ci ha detto le stesse cose che dice sempre quando viene in spogliatoio. E' stato un giocatore, è un benfiquista. Ci ha chiesto di fare il meglio per il club e provare a vincere".