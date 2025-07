Non è Nico Gonzalez il piano B dell'Inter, nel caso in cui naufragasse la trattativa con l'Atalanta per ingaggiare Ademola Lookman, il vero obiettivo del mercato nerazzurro. Lo ha spiegato Fabrizio Romano, parlando sul suo canale Youtube. "A me non risultano contatti concreti con gli agenti o la Juve, è un discorso che non risulta", le parole del giornalista. Idem per Xavi Simons, nome emerso molto timidamente a livello mediatico nei giorni scorsi come pista alternativa all'attaccante dell'Atalanta. L'Inter, secondo il giornalista, non è in trattativa con l'olandese, che è molto vicino al Chelsea.