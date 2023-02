Non solo Lukaku. Sulla copertina di Inter-Porto 1-0 merita uno spazio di rilievo anche André Onana che, al 58esimo minuto, sul risultato ancora fermo sullo 0-0, si è esibito in una doppia parata su Zaidu e Taremi che ha tenuto in vita i suoi. "Non si passa", il messaggio con cui la UEFA ha celebrato il portiere camerunese sul proprio profilo Twitter.