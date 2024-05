L'Inter cade per la seconda volta in campionato e lo fa ancora contro il Sassuolo, stavolta al Mapei Stadium e dopo uno scudetto già conquistato. È questo, secondo l'analisi di Tuttosport, il motivo principale che ha portato i nerazzurri a cadere 1-0 contro i neroverdi, affamati di punti per la salvezza.

"L’appagamento da scudetto della seconda stella, conquistato con abbondante anticipo, produce il primo effetto contro il Sassuolo a Reggio Emilia - scrive TS -. L’Inter torna a perdere in campionato dopo 26 giornate e oltre sette mesi". L'unico ko in questa Serie A risaliva al 27 settembre proprio contro il Sassuolo nell’andata a San Siro. Ieri è stata anche la prima volta dei nerazzurri senza gol in campionato dopo una striscia di 42 partite consecutive.