Sembrava fatta: dopo una lunga rincorsa al Verona capace di ribaltare l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Amadou Sarr con la doppietta di Alphadjo Cissé, l'Inter Under 19 ritrova il vantaggio grazie alle reti di due subentrati, Thomas Berenbruch prima e Fabio Lavelli che al 91esimo approfitta della topica di Nwanege e firma il 3-2 che vale l'accesso alle Final Four del campionato Primavera 1. Ma proprio a due secondi dal gong, un'indecisione della difesa interista viene punita da Vermesan, anche lui entrato in corsa, che trova la conclusione vincente per il 3-3 finale che lascia un atroce sapore di amaro in bocca ai nerazzurri. Che dovranno tifare Bologna contro l'Atalanta domani per vedersi garantito l'accesso alla fase finale che però sembrava già ipotecato in maniera diretta.

IL TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 3-3

MARCATORI: 13' Sarr (I, rig.), 26', 62' Cissé (V, 1 rig.), 82' Berenbruch (I), 91' Lavelli (I), 96' Vermesan (V)

INTER : 1 Calligaris; 27 Aidoo (46' 26 Miconi), 15 Stante (80' 36 Lavelli), 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsansmiro (66' 14 Berenbruch), 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr (66' 11 Quieto), 7 Owusu (88' 29 Diallo).

In panchina: 21 Raimondi, 5 Bovo, 6 Stabile, 19 Matjaz, 28 Mazzola, 30 De Pieri.

Allenatore: Cristian Chivu

HELLAS VERONA: 94 Toniolo; 5 Nwanege, 44 Popovic, 6 Calabrese; 17 Agbonifo (72' 18 Szimionas), 4 Dalla Riva, 21 Riahi, 10 D'Agostino (87' 11 Bancila), 7 Patanè; 80 Cissé (87' 98 Vermesan), 14 Ajayi (80' 22 Cazzadori).

In panchina: 1 Ravasio, 75 Marchetti, 8 Ramage, 9 Dentale, 25 Doucoure, 42 Fagoni, 87 De Rossi.

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Gavini. Assistenti: Caldarola - Mambelli

Note

Ammoniti: Riahi (V)

Corner: 7-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

97' - Fischia Gavini, rien ne va plus al Konami Centre! Proprio pochi secondi dopo il gol di Vermesan, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Beffa pazzesca per la squadra di Chivu.

96' - Incredibile, il Verona pareggia con Vermesan! Indecisione della difesa nerazzurra, palla da Patanè a Vermesan che di prima intenzione mette la palla sotto la traversa per la più clamorosa delle beffe.

95' - Proprio all'ultimo minuto, arriva il primo giallo del match: è per il veronese Riahi.

94' - Assalto Verona: Cazzadori e Vermesan provano il tiro trovando una respinta, poi Calligaris blocca la conclusione di un gialloblu.

IL GOL DI LAVELLI: Papera collettiva della difesa del Verona, l'errore più marchiano è di un Nwanege sin qui sontuoso che però di testa serve involontariamente Lavelli. Il bomber dell'Under 18 non se lo fa dire due volte: conclusione potente da distanza ravvicinata e Toniolo deve alzare bandiera bianca, per la gioia collettiva dei ragazzi di Chivu.

91' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEOOOOO LAAAAAAAAAAVEEEEEEEEEEELLIIIIIIIIIIII!!!

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

90' - Problemi muscolari per Alexiou che deve uscire dal campo.

89' - Parata pazzesca di Toniolo che chiude la porta alla conclusione di Kamate.

88' - Diallo per Owusu è l'ultima sostituzione di Chivu.

87' - Nel Verona Bancila prende il posto di D'Agostino, mentre Vermesan rileva il goleador Cissé.

84' - Quieto va di testa sul cross di Stankovic, palla fuori di pochi centimetri.

IL GOL DI BERENBRUCH: Cocchi mette un cross delizioso in mezzo, Berenbruch sorprende tutta la difesa gialloblu con un perfetto inserimento e piazza indisturbato la palla alle spalle di Toniolo.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRR!! THOOOOOOOOOOMAAAAAAAASSS BEEEEEEEREEEENBRUUUUUCHHH!!!

81' - Gran parabola su punizione di Stankovic, palla fuori di poco.

79' - Un cambio per parte: nel Verona entra Cazzadori al posto di Ajayi. Chivu si getta in avanti: fuori Stante, dentro Lavelli.

77' - Strattone su Owusu in area nerazzurra, l'arbitro non interviene. Poi Di Maggio prova a colpire di testa ma la parata di Toniolo è facile.

75' - Cissé conquista caparbiamente un pallone e prova il tiro, Calligaris respinge. Poi il portiere nerazzurro blocca la successiva conclusione di Patanè.

74' - Quieto raccoglie la palla e calcia, Dalla Riva respinge.

72' - Nel Verona fuori Agobnifo, in campo Szimionas.

71' - Cocchi raccoglie un pallone vacante e calcia dalla lunga distanza mandando alto di poco.

69' - Agbonifo prova a piazzarla di giustezza, ma trova solo due respinte della difesa interista.

69' - Alexiou abbatte Cissé, Gavini va a redarguirlo.

67' - Subito Berenbruch! Gran tiro a giro del neoentrato su assist di Owusu, palla molto bella che però finisce a lato di un soffio.

66' - Finisce la partita di Sarr e Akinsanmiro, dentro Quieto e Berenbruch.

65' - Cissé si fa ingolosire e ci riprova, pallone che questa volta termina fuori.

64' - Inter che prova subito la reazione, Akinsanmiro prova da dentro l'area trovando la deviazione in extremis di Calabrese.

62' - Verona in vantaggio! Ancora Cissé! Grande azione manovrata degli scaligeri, palla per Patanè che riesce a imbeccare Cissé poco oltre l'area. Il bomber gialloblu ha il tempo di puntare l'angolo e fulminare Calligaris con una conclusione perfida.

61' - Owusu appoggia per Di Maggio in area gialloblu, lo stesso però commette fallo su Calabrese.

58' - Corner non sfruttato dagli ospiti, D'Agostino preferisce una sorta di punt footballistico al rischio di una ripartenza nerazzurra.

57' - Agbonifo guadagna il primo corner della partita per il Verona.

56' - Toniolo toglie dalla porta il tiro a botta sicura di Owusu, gran parata dell'estremo veneto.

52' - Ottimo recupero di Alexiou sul lancio lungo di Cissè a cercare Ajayi, il difensore nerazzurro spazza in fallo laterale.

50' - Inter che in questo inizio di ripresa ha preso decisamente in mano il pallino del gioco, Verona che prova a uscire in contropiede.

47' - Cross da sinistra di Owusu che attraversa tutta l'area gialloblu per poi finire fuori.

14.06 - L'Inter muove il primo pallone del secondo tempo: PARTITI!

14.05 - C'è un cambio per l'Inter: Aidoo viene rilevato da Miconi.

14.04 - Squadre di nuovo in campo per l'inizio della ripresa.

INTERVALLO - Un rigore apre, un rigore per il momento chiude: Inter e Verona vanno a riposo con una rete dal dischetto per parte, coi nerazzurri che passano in vantaggio con Amadou Sarr e subiscono il pareggio dopo 13 minuti per mano di Alphadjo Cissé. Picchi di 45 minuti con qualche fiammata significativa da una parte e dall'altra, soprattutto sul fronte dei padroni di casa, contraddistinti anche da alcuni momenti di confusione.

47' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter e Verona vanno a riposo sull'1-1, al rigore di Sarr replica Cissè sempre dal dischetto.

46' pt - Iniziato il minuto di recupero.

45' - Cocchi mette in area un gran pallone per Sarr, che praticamente davanti a Toniolo cicca malamente la sfera mandando fuori.

42' - Verona ancora pericoloso con Patanè che prova una conclusione velenosa finita sull'esterno della rete.

39' - Owusu si divincola tra tre difensori, poi azzarda un tiro dalla lunga distanza che termina abbondantemente fuori.

38' - Altro rischioso disimpegno all'indietro per la difesa nerazzurra, Calligaris costretto a spazzare.

36' - Tiro a incrociare improvviso di Ajayi, Calligaris è attento anche in questa circostanza.

33' - Rasoterra dalla distanza di Patanè, Calligaris blocca.

33' - Owusu salta indisturbato in piena area su calcio d'angolo, Toniolo blocca a terra.

31' - Kamate prova a servire Akinsanmiro, pallone fuori misura che la difesa gialloblu fa sfilare sul fondo.

26' - Cissè pareggia! Conclusione con lo scavetto dell'attaccante scaligero, Calligaris spiazzato.

25' - Rigore per il Verona: erroraccio della difesa interista, su colpo di testa azzardato all'indietro di Stante il difensore atterra Ajayi pronto ad approfittare della follia nerazzurra.

21' - La traversa ferma Akinsanmiro! Servito da Kamate, il nigeriano finta la conclusione poi calcia dalla distanza trovando il legno orizzontale. Toniolo viene poi aiutato da un doppio rimpallo favorevole.

20' - Ajayi controlla irregolarmente un pallone in area nerazzurra, sarà punizione per l'Inter.

16' - Sfonda Di Maggio in area gialloblu con uno splendido taglio, il tiro del centrocampista nerazzurro va però sull'esterno della rete.

16' - Ajayi si riprende, il gioco può continuare.

14' - Ajayi a terra, il giocatore del Verona accusa problemi alla spalla dopo uno scontro con Aidoo, Gavini chiama lo staff medico.

13' - GOL GOL GOOOLLL DELL'INTEEEERR!!! AMAAADOOOUUU SAAAARR!! Toniolo intuisce ma non arriva sulla conclusione tagliente dell'attaccante nerazzurro, Inter in vantaggio.

12' - Calcio di rigore per l'Inter: Aidoo salta due difensori e arriva in area dove viene atterrato da Riahi. Gavini decreta la massima punizione.

10' - Owusu non riesce a correggere in porta una parabola da corner, poi concede anche rinvio dal fondo toccando la palla per ultimo.

7' - Numero di Kamate che si inventa una ruleta per poi calciare trovando la respinta della difesa. Stessa sorte anche per il successivo tentativo di Stankovic.

6' - Cocchi difende bene un pallone e riesce a crossare per Kamate che prova la sponda di testa per Akinsanmiro, ma il dieci nerazzurro era in fuorigioco.

3' - Risposta dell'Inter con Kamate che sfonda sulla destra poi mette in mezzo per Sarr, anticipato dalla difesa gialloblu.

2' - Squillo del Verona: Patanè riceve da Ajayi e prova un tiro cross che si perde sul fondo.

13.01 - Primo pallone del match per gli scaligeri: PARTITI!

12.59 - Le due squadre entrano in campo.

12.58 - Sugli spalti di Interello anche Bernardo Corradi, ct dell'Under 19 azzurra.

12.56 - Pochi minuti al calcio d'inizio del match. Risuona anche ad Interello la nuova canzone 'Ho fatto un sogno'.

