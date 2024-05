"Obiettivo minimo raggiunto dopo una stagione lunga e faticosa con tante vicissitudini". Apre così la sua conferenza stampa post partita, l'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo che grazie alla rete di Sebastiano Esposito ha festeggiato l'accesso ai playoff. "Ora siamo quasi al completo - continua il tecnico dei blucerchiati che ha ritrovato da poco proprio l'attaccante dell'Inter in prestito alla Doria -. Diventa più facile scegliere chi far giocare e la qualità si è alzata molta. Poi per tante cose non siamo riusciti ad averli insieme. Ora abbiamo, centrato questo obiettivo ma non dobbiamo fermarci".

Nelle ultime tre partite solo un gol subito. E poi finalmente Esposito ha segnato su punizione.

"Ogni tanto riesce a tirare fuori qualcosa (ride ndr). La compattezza difensiva viene prima di tutto. Ghilardi ha fatto forse la miglior partita, così come Piccini e Facundo. Oggi c'era uno spirito diverso".

Su Esposito:

"Lui spende tanto sul profilo della corsa, a volte disordinato. Lo fa per foga ma è un giocatore di grandissima qualità e le partite te le fanno vincere gli uomini di maggiore qualità".

