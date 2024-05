Presente anche Riccardo Montolivo nel salotto di DAZN per il post partita di Sassuolo-Inter, l'ex giocatore del Milan ha ampiamente parlato del percorso fatto fin qui dalla squadra di Inzaghi. Dinastia Marotta? "Marotta è una garanzia per tutti. Se pure vendi un big, all’Inter, io non mi dispero perché ho Marotta che lavora bene. Nella rosa quello che hanno pagato di più è costato 40 milioni. In Italia, la Juventus ha pagato per 70 Vlahovic, Osimhen è stato stra-pagato… Anche i parametri zero, per quanti costi possano esserci di commissioni, devi convincerli a venire. Perché va bene che l’Inter è l’Inter ma potrebbero pure andare alla Juventus, ad esempio, o all’estero. Se lo prendi sei più bravo degli altri ad arrivarci".

Marotta ha detto che tra due anni andrà via…

“Sì, ma se continua a vincere poi, vorrei ben vedere".

Sulla prossima rosa dell’Inter:

"Ma l’Inter è già a posto così. Con due acquisti che ha fatto è nella posizione di affacciarsi al mercato con serenità. L’obiettivo è essere competitivi in Champions, non può essere il campionato, né essere favoriti in Champions perché per esserlo devi essere il Real Madrid o il City ed è impossibile. L’obiettivo è quindi giocartela e te la giochi già adesso".



A livello internazionale a chi paragoni l’Inter?

"Forse il Bayern Monaco di oggi, non so. È di sicuro una squadra che può arrivare potenzialmente in semifinale di Champions, poi se becca il City su due partite può uscire o magari se fa due grandi partite puoi passare. È una squadra che potenzialmente può vincere la Champions".

Si può avvicinare a City e Real?

"Non avendo quelle risorse economiche è difficile. L’Inter può mica prendere Mbappé? No. Il City prende Haaland… Non sei all’altezza di City e Real nell’andare a prendere questo genere di giocatori. Tra Atletico e Inter? Secondo me l’Inter è avanti. L’Atletico forse ha un potere finanziario maggiore, ma…".

Sull'uscita dalla Champions con l'Atletico:

L’Inter avrebbe dovuto passare il turno stando ai punteggi. Poi è andata a casa, perché il calcio è così, ma si sarebbe meritato il passaggio ai quarti. Nelle due partite credo che abbia fatto vedere di essere avanti. Ha fallito perché al 45esimo a Madrid era avanti di 2-0 e poi non è riuscita a passare il turno, quindi lo definisco un fallimento però non cambia il pensiero che l’Inter sia avanti rispetto all’Atletico Madrid nella gestione, nella forza in generale e anche nel progetto di squadra. La vedo una squadra forte e pronta a vincere ancora".

Inter mai stata così amalgamata bene come quest’anno?

"No, dai. Il primo anno quello scudetto l’hanno buttato via loro. Più i giocatori che l’allenatore. Il campionato era già vinto e avrebbero dovuto aiutare di più l’allenatore".

L’obiettivo era il campionato:

"Sì, ma c’è il rammarico di non passare primo ai gironi. Poi sei stato fortunato a beccare l’Atletico e poteva andarti peggio, ma quel girone dovevi passarlo da primo ed essere avanti alla Real Sociedad".

Se va via Lautaro?

“Avresti la coppia Taremi-Thuram sei già competitivo. Chi può competere con questa Inter? Attacco della Juve migliore? No, più completo. Se va via Lautaro probabilmente prendi Zirkzee o reinvesti quei soldi. Ad ogni modo penso che l’Inter continuerà a dominare il campionato".