Davide Ballardini è visibilmente stanco ma soddisfatto dopo l'importantissima vittoria sull'Inter in ottica salvezza. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

Oggi lei è più contento o ha più rimpianti?

"Siamo contenti per il risultato e la prestazione. Le ultime due partite le avevamo sbagliate perché eravamo vuoti. Contro il Milan avevamo fatto una bella partita. I ragazzi ci tengono più del dovuto e forse questo ha fatto scaturire le due brutte prestazioni dopo il Milan. Siamo mortificati di aver sbagliato due partite. Il momento non ti fa giocare come vorresti perché sei in una situazione delicata. Ma la voglia di lottare si deve vedere da qui alla fine".

Il cambio modulo è il segreto?

"Più che il modulo, è la voglia di fare squadra. Gli attaccanti che in fase di non possesso coprono bene il campo. È chiaro che devi sfruttare bene le caratteristiche dei giocatori. Se hai questo spirito e questa disponibilità da parte di tutti è chiaro che è difficile giocare contro il Sassuolo".

Un commento su Lipani?

"Per me è un ragazzo che difficilmente sbaglierà. Ci sono tutte le premesse per lui di fare una bella carriera. È un ragazzo pulito".



Un bel Sassuolo ordinato oggi. Adesso cosa ci si deve aspettare da qui alla fine?

"Bisogna mantenere questa solidità ed essere ancor più bravi nel gioco. Perché il Sassuolo puó fare meglio in fase offensiva".

Riccardo Despali