È ancora periodo di festa in casa Alcione, dove oggi all'Arena è stato premiato anche Ernesto Pellegrini, secondo numero uno della storia del club milanese recentemente promosso in Serie C. Nel video sotto le dichiarazioni dell'ex presidente dell'Inter, premiato oggi durante i festeggiamenti per la promozione, mentre ricorda alcuni passaggi che legano la sua storia a quella del terzo club più importante di Milano.