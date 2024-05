Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, a DAZN riavvolge il nastro di questa partita vinta dai neroverdi: "La prestazione a Firenze è stata particolarmente brutta, oggi è cambiato tutto. Questa prestazione la puoi fare se hai dei ragazzi seri che ci tengono particolarmente, che ce la mettono tuta e sanno che è importante la squadra. Tutto lo si fa per la squadra e l'atteggiamento, lo spirito, la generosità, la voglia di lottare insieme ha portato a questo".

Quanto ha pesato l'infortunio di Berardi soprattutto per lei che è arrivato da subentrato?

"Berardi qui è un punto di riferimento straordinario, ma se hai una squadra con dei ragazzi seri che ce la mettono tutta e fanno squadra, puoi sopperire anche a un'assenza così importante. Il dispiacere è aver fatto due partite contro Lecce e Fiorentina in cui abbiamo sbagliato tutto, ma i nostri ragazzi ci tengono più del dovuto e soffrono ancor di più questa situazione. Ma insieme, da squadra e con qualità, si può fare bene anche senza un giocatore come Berardi".

Alcuni giocatori hanno finito coi crampi, oggi hai trovato la chiave di volta?

"Partiremo dall'atteggiamento, mettersi in campo e sfruttare le qualità di ognuno mettendo ogni giocatore al suo posto viene dopo, ogni giocatore deve prima essere funzionale all'altro e avere lo spirito giusto per giocarsela fino in fondo da squadra. Stasera siamo tornati a essere una squadra che lotta, si aiuta, sfrutta le qualità di ognuno e questo dobbiamo fare fino alla fine".

Nelle ultime partite Laurienté è diventato decisivo, segnando contro le big.

"Il Sassuolo come dicevo prima deve sopperire da squadra alle qualità del singolo giocatore che può venire meno o non essere al cento per cento. Laurienté ha delle qualità importanti ed è chiaro, stasera ha fatto benissimo ma anche Pinamonti è stato generoso, faccio fatica a dire chi è stato più bravo di un altro".