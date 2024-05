Il lunch match della 35esima giornata offre nel menù lo scontro salvezza tra Cagliari e Lecce, che pareggiano all'Unipol Domus e fanno un altro passettino verso la permanenza in Serie A.

Dopo la rete annullata a Deiola sono i sardi a sbloccare la gara con la deviazione da attaccante di Mina, poi partita si innervosisce dopo il rosso sventolato in faccia a Gaetano a fine primo tempo che obbliga i rossoblu a giocare in inferiorità numerica per tutto il resto della partita: quando il cronometro segna l'84' arriva la rete di Krstovic del definitivo 1-1.