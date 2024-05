Una sconfitta che non fa male, nella sostanza, che però lascia l’amaro in bocca per come è arrivata: l’Inter cade per l’ennesima volta al cospetto del Sassuolo che trova tre punti pesanti per le proprie speranze salvezza. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Hai urlato e lottato in campo come sempre. Vuol dire che ci tenevi, anche se la squadra è apparsa poco brillante.

“Sì, siamo partiti lenti, non abbiamo approcciato bene l’incontro. Dopo il gol abbiamo creato qualcosa, nella ripresa invece abbiamo fatto poco. Mi spiace per i nostri tifosi, dovevamo fare di più. Andavamo a segno da 42 partite, ci tenevamo a questo record ma vanno fatti i complimenti al Sassuolo”.

La sconfitta non influisce sul campionato, che soddisfazione c’è ad arrivare in uno stadio così con 15mila interisti? Vi state godendo questo Scudetto ad Appiano?

“Dispiace per la sconfitta, ma va dato merito al Sassuolo per la partita di grosso impegno e sacrificio. Questo è comunque lo Scudetto della gioia: abbiamo festeggiato tanto tra noi e con la nostra gente, è un titolo meritato dopo un percorso di tre anni. Sapevamo il significato della seconda stella, ce lo stiamo godendo ma ora abbiamo ancora tre partite. Ci spiace aver perso stasera, la sconfitta fa sempre male; ci deve essere più determinazione nelle prossime gare”.

Inter e Juve faranno un anno intero di competizioni, come vuoi rinforzare la squadra? E come imposterai il tuo lavoro?

“Sarà qualcosa di nuovo, ci saranno queste partite del Mondiale per Club a fine campionato. Ho letto che si potranno allungare le rose per le competizioni europee. Stiamo già lavorando perché dovremo farci trovare pronti alla ripresa”.

Può essere la difesa il reparto da rinforzare principalmente?

“Due acquisti sono stati fatti, van dati meriti alla società che stava lavorando anche se ci si stava giocando lo Scudetto. Con Marotta, Ausilio e Baccin stiamo vedendo altri giocatori; sicuramente dovremo rinforzarci perché la stagione sarà lunga, speriamo che ci siano pochi infortuni come quest’anno dove siamo stati bravi nella preparazione. Dobbiamo calcolare che tanti giocatori saranno fuori tra Europei e Copa America, dobbiamo dare loro il giusto riposo prima di ripartire perché il campionato inizierà prima. Serviranno tre settimane di riposo”.

Farai valutazioni su Arnautovic e Sanchez?

“Le ho già fatte, ho detto alla società che vorrei ripartire con gli stessi giocatori. Sono sempre stati importanti e si sono fatti trovare pronti come gli altri. Io non vorrei rinunciare a nessuno, poi so che ci sono esigenze di società. Ma quando ripartiremo vorrei tutti in squadra perché sono stati tutti importantissimi”.

