Ospite d'eccezione al Castellani, dove è andata in scena alle 15.00 Empoli-Frosinone, gara finita 0-0. Sugli spalti spunta un affezionato ex della squadra di casa, ovvero Kristjan Asllani. Il centrocampista dell'Inter, acquistato proprio dal club toscano, dopo essere sceso in campo ieri contro il Sassuolo, match perso dall'Inter, ko che non ha fruttato ripercussioni ai fini dell'obiettivo della squadra di Simone Inzaghi, ha approfittato della giornata libera per raggiungere gli ex compagni e studiare da vicino il prossimo avversario.

