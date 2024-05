Intervenuto in conferenza dalla sala stampa del Castellani, dove questo pomeriggio ha concluso il match valido per la 35esima giornata a reti inviolate, l'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco ha parlato anche del prossimo match in campionato contro i campioni d'Italia.

Come si prepara la prossima con l'Inter?

"Ci prepariamo alla grande, a Frosinone l'Inter troverà un ambiente carico. Per noi è una partita molto importante, saremo molto agguerriti. Bisogna migliorare la qualità negli ultimi venticinque metri, così come sui calci piazzati".

Riguardo all'Inter, cosa si aspetta anche in vista della partita di ieri contro il Sassuolo?

"Preferisco non rispondere, ci sono tante dinamiche nel calcio. Dico solo che noi pensiamo a noi stessi e l'Inter troverà una squadra agguerrita, come detto prima"

Avete cambiato pelle in difesa ultimamente.

"Facevamo divertire di più ma prendevamo più gol, è un cane che si morde la coda. Non è cambiata la mentalità ma adesso c'è maggiore predisposizione a difendere da parte di tutti".