Andrea Consigli a fine partita a Dazn commenta un risultato preziosissimo e quasi insperato contro l'Inter: "Sono sfinito non riesco neanche a gioire perché abbiamo giocato 4-5 partite oggi tanto era lunga, sembrava non finire mai. Abbiamo vinto una partita fondamentale lottando su ogni pallone. Ci fa respirare, ci fa stare in vita ma purtroppo o per fortuna abbiamo ancora 3 partite da giocare e dobbiamo giocare sempre con questo spirito e fare altri punti.

Siamo penultimi, non conta con chi abbiamo vinto, anzi aumenta il rammarico aver vinto contro squadre forti e poi non ci riusciamo con le dirette concorrenti. Ora non guardiamo indietro, giocheremo 3 partite come battaglie lottando su ogni pallone. Mi voglio salvare perché ce lo meritiamo per come lavoriamo. E' stata un'annata incanalata male, tante sfortune ma non ci possiamo piangere addosso. Abbiamo anche colpe ma siamo ancora vivi e ora dobbiamo lottare su ogni pallone".