Tuttosport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: "Inter, che regalo al Sassuolo. Nerazzurri in vacanza. Buongiorno: 'Non penso di andare da nessuna parte'", si legge.

Spazio anche alla Juventus: Max, avviso alla Juve. Battere la Roma stasera dà la certezza della Champions. Allegri guarda anche oltre e dice: 'Questo club ha dna unico, può essere modellato ma non cambiato'".