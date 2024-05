Alessandro Buongiorno resta un obiettivo valido per l'Inter, ma non solo. Come spiega il Corriere dello Sport, il Napoli si è fatto sotto in modo serio per il centrale granata mettendo sul tavolo 35 milioni più 5 di bonus.

La più grande insidia, per entrambe le italiane, arriva dall'Inghilterra: secondo il quotidiano romano, attenzione in particolare alle offerte possibili dalla Premier League. E proprio questa eventualità ha portato il Torino ad alzare ulteriormente la richiesta per il cartellino del proprio difensore, portandola fino ai 45 milioni.