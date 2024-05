Un principio sacro e inviolabile come l'autonomia dello sport sta per essere messo in discussione. E questa situazione agita i presidenti dei club di calcio e tutto sport professionistico. È questo, secondo il Corriere della Sera, lo stato d'animo generale dopo la diffusione della notizia riguardante la bozza del decreto legislativo arrivata sul tavolo del Ministro dello Sport Andrea Abodi: per farla breve, l'esecutivo libererebbe le federazioni dai compiti di controllo sui conti dei club per convogliare in un’agenzia governativa la verifica della correttezza dei bilanci.

Il nome dell'ente che depotenzierebbe la Covisoc (la commissione di vigilanza che fa capo alla FIGC e che ha il compito di sorvegliare i bilanci delle società e di segnalare alla federazione chi ha i requisiti per iscriversi al campionato e chi no) è Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. "Il testo - puntualizza il Corsera - è stato inviato dal ministro Abodi al Coni e alla Figc, costringendo il presidente federale Gravina a convocare d’urgenza per domani alle 18 una riunione fra i presidenti delle componenti (ovvero i vertici delle Leghe di A, B, Lega Pro, allenatori, giocatori e arbitri): l’incontro servirà a sondare gli umori, comprendere le posizioni e decidere una strategia comune".

La maggior parte dei presidenti di Serie A considera comunque l’autonomia dello sport come prioritaria.

