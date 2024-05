"Dispiace per il risultato perché anche stasera c'erano tantissimi tifosi, al di là dell'approccio abbiamo sfiorato a più riprese il pareggio". Esordisce così il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV. "Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, abbiamo sbagliato un po' tecnicamente. Ci dispiace perché non ci piace mai perdere e volevamo portare avanti i nostri record. Consigli ha fatto buonissimi interventi, c'è stata un po' di imprecisione nostra. I ragazzi ci hanno provato con un po' di disordine, ma ci hanno provato fino alla fine".

C'è già la testa ai prossimi impegni?

"Adesso abbiamo queste ultime tre partite da fare nel migliore dei modi, poi penseremo alla prossima stagione che sarà ricca di partite per noi e per la Juventus che avremo anche il Mondiale per club".

Il Sassuolo è un po' una bestia nera.

"Il Sassuolo è una squadra di qualità, ci ha sempre fatti soffrire. Abbiamo perso due partite con loro, ma soprattutto per stasera va dato merito anche a loro. Ci sono degli avversari che cercheranno sempre di metterci in difficoltà".