Ci sarà una defezione pesante per Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, per la partita di venerdì sera contro l'Inter nella quale i gialloazzurri si giocano un'altra fetta di chance salvezza: non sarà a disposizione Enzo Barrenechea, che arrivato a Empoli da diffidato ha rimediato un'ammonizione che lo costringerà a saltare il match con i nerazzurri.