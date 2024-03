"La maglia azzurra chiama", Federico Dimarco risponde. Così l'esterno dell'Inter condivide con i suoi follower la gioia di tornare a vestire la casacca azzurra e di ritrovare i compagni di Nazionale nel ritiro di Coverciano che precede le due amichevoli in programma contro Venezuela ed Ecuador in programma rispettivamente per giovedì 21 e domenica 24 marzo. Dimash è già in casa Azzurri insieme al resto dei giocatori chiamati da Luciano Spalletti per questa sosta Nazionali, gruppo al quale si aggiungerà Gianluca Mancini che rimpiazzerà il nerazzurro Acerbi, costretto a lasciare il ritiro dopo i fatti di Inter-Napoli di ieri che lo hanno visto protagonista in un battibecco con Juan Jesus, finito con un presunto insulto razzista pronunciato dal difensore di Simone Inzaghi.