L'Italia femminile va vicina all'impresa, ma viene beffata nel finale dalla Svezia. Nel match di Women's Nations League le azzurre di Soncin, passate in vantaggio con Giacinti, incassano in pieno recupero il definitivo 1-1 di Sembrant. In campo dal 1' anche le due interiste Bonfantini e Cambiaghi, sostituite rispettivamente all'81' e all'88'.