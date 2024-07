Nuovo rinforzo a centrocampo per Inter Women. Il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo di Martina Tomaselli. Come riportato nel comunicato ufficiale, la centrocampista classe 2001 arriva all’Inter dopo l’esperienza alla Roma. Martina Tomaselli ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. "È stato un onore essere stata parte di questa squadra e vestire questa maglia portandola con orgoglio dall’inizio alla fine. Grazie a voi compagne, perché da ognuna ho cercato di rubare qualcosa per poter migliorare ma soprattutto grazie per esserci state nei momenti più difficili sapendo sempre di poter contare su di voi", le parole di congedo di Tomaselli dal club giallorosso.