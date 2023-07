Cambio di cariche in casa Inter Women. Attraverso una nota ufficiale, il club nerazzurro annuncia che "Marco Ieradi assumerà il ruolo di Head of Women Football, precedentemente ricoperto da Ilaria Pasqui. A Marco Ieradi va l'in bocca al lupo del Club per il suo incarico. A Ilaria Pasqui il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni", si legge su Inter.it.