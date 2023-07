Mentre il mercato dell'Inter attende di sbloccarsi da questa impasse, quello dell'Inter Women continua a regalare novità. L'ultimo annuncio è l'arrivo dal Parma di Michela Cambiaghi, attaccante classe 1996 che ha firmato con le nerazzurre un contratto fino al giugno 2025. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV subito dopo l'ufficialità: "Vestire la maglia dell'Inter è un privilegio, non vedo l'ora di ripagare la fiducia che mi è stata data.

Per me l'Inter rappresenta bei ricordi d'infanzia, essendo cresciuta in una famiglia interista. I miei fratelli e i miei zii mi hanno spinta a tifare Inter trasmettendomi la loro passione. Voglio segnare tanti gol e tornare a vestire la maglia della Nazionale, come gruppo vorrei che riuscissimo ad avvicinarci alla vetta esprimendo un bel gioco".