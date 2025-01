Prima partita del 2025 per l'Inter Women di Gianpiero Piovani che torna in campo per affrontare la Roma nel match valido per la 14ª giornata di Campionato: il fischio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20:45. Piovani sfida le giallorosse affidandosi in avanti alla coppia Tessa Wullaert-Elisa Polli: Michela Cambiaghi parte dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (4-3-3): 30 Kresche; 25 Thogersen, 32 Linari, 2 Minami, 19 Hanshaw; 20 Greggi, 8 Kumagai, 10 Giugliano; 18 Glionna, 9 Giacinti, 11 Haavi.

In panchina: 71 Mazzocchi, 3 Di Guglielmo, 7 Viens, 14 Aigbogun, 15 Dragoni, 16 Corelli, 17 Pilgrim, 22 Pandini, 23 Cissoko, 47 Galli, 71 Troelsgaard.



Coach: Alessandro Spugna

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 15 Serturini; 31 Wullaert, 9 Polli.

In panchina: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 22 Schough, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi.

Coach: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Andreano. Assistenti: Nigri-Boato Quarto Ufficiale: Coppola