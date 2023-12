Frederikke Thøgersen, esterno classe 1995, è la protagonista femminile del Matchday Programme di Inter-Real Sociedad. "Sono una calciatrice che lotta per i suoi obiettivi e allo stesso tempo una persona buona - dice - . Il mio sogno di diventare una calciatrice è iniziato da piccola ed è cresciuto negli anni, guardando i grandi campioni, cercando la strada giusta per renderlo possibile. Il calcio per me significa tantissimo, è la mia passione e l’unico posto in cui dimentico tutto quello che mi sta intorno, quando sono in campo sto bene, è un insieme di belle emozioni".

Due i modelli sportivi. "Recentemente ho cominciato a seguire Sha’Carri Richardson, la donna più veloce del mondo e ho scoperto che ha una mentalità pazzesca. Parlando della storia dell’Inter invece il calciatore che ho sempre ammirato è Ronaldo, una vera leggenda, ricordo che lo seguivo da bambina". In ultimo si parla della preparazione nel pre-gara. "Prima di una partita mi preparo fisicamente e mentalmente per riuscire a dare il meglio. Fuori dal campo? In questo momento sto studiando molto per il mio master in scienze politiche, poi mi piace passare il tempo con i miei amici e la mia famiglia".