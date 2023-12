Rallenta l'Inter Women di Rita Guarino, che all'Arena Civica non va oltre l'1-1 contro la Sampdoria nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato. Le nerazzurre vengono colpite a freddo da un clamoroso calcio di punizione di Eva Schatzer che al sesto minuto porta in vantaggio le doriane, poi si gettano in avanti ma vanno a sbattere contro la giornata di grazia del portiere Amanda Tampieri che nega la rete alle avversarie in almeno quattro circostanze.

Riesce a salvare anche su Michela Cambiaghi al minuto 78, ma subito dopo deve arrendersi al tap-in vincente di Agnese Bonfantini che vale il pareggio dell'Inter; gol contestatissimo dalla Samp per un presunto fallo, con tanto di espulsione del tecnico Salvatore Mango. La gara si protrae fino al 99esimo ma il punteggio non cambia: l'Inter si porta così a quota 17 in classifica, rimanendo al quarto posto.