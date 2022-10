La sfida della Serie A femminile tra Inter e Milan è alle porte e i biglietti per assistere al match di sabato 15 sono quasi esuariti. Come annunciato dall'Inter sul proprio sito, restano le ultime disponibilità per il match in programma allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. La squadra nerazzurra è in testa alla classifica di Serie A e intende continuare nella sua corsa in questo entusiasmante campionato.