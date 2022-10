Pomeriggio amaro per l'Inter Women, battuta al 'Breda' di Sesto San Giovanni dalla capolista Roma. Al triplice fischio di Milone il risultato finale è di 2-1 per le giallorosse: un risultato che mette in archivio la prima sconfitta stagionale per le ragazze di Rita Guarino.

IL TABELLINO

INTER-ROMA 1-2

Reti: 44' Serturini (R), 60' Haavi (R), 66' aut. Ceasar (R).

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo; 27 Csiszár, 20 Simonetti (34 Mihashi 67'), 6 Santi (5 Karchouni 46'); 7 Marinelli (9 Polli 46'), 33 Ajara Njoya, 18 Pandini (35 Callegari 86'). A disposizione: 12 Piazza, 8 Brustia, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti. Coach: Rita Guarino.