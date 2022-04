E' cominciato il ‘tour’ nella Penisola per consegnare di persona le Panchine d’oro ai vari vincitori nelle diverse categorie: dopo che giovedì scorso, 31 marzo, Antonio Conte ha ricevuto il riconoscimento per la scorsa stagione alla guida dell’Inter in Serie A maschile, ieri il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, è andato nella sede del club nerazzurro per consegnare personalmente il prestigioso riconoscimento all’attuale allenatrice dell’Inter Women, Rita Guarino. La guida tecnica delle milanesi ha ricevuto il premio per l’ultimo campionato in cui ha condotto la Juventus alla conquista del suo quarto Scudetto consecutivo; in quattro anni sulla panchina bianconera, Guarino ha vinto quattro campionati, una Coppa Italia e due Supercoppe.