Un nuovo rinforzo per l'Inter Women di Gianpiero Piovani. È tutto praticamente fatto, secondo il quotidiano Il Messaggero, per l'arrivo in nerazzurro di Martina Tomaselli, centrocampista classe 2001 che Piovani ha già avuto alle sue dipendenze al Sassuolo. Tomaselli avrebbe già sostenuto le visite mediche per il club nerazzurro. Lo scorso anno Tomaselli ha totalizzato 13 presenze con due reti con le giallorosse campionesse d'Italia.