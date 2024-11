È un’Inter decisa, cinica e ben organizzata quella che si porta a casa tre punti pesantissimi dopo la sfida contro il Napoli all’Arena Civica di Milano, nella seconda giornata di ritorno della Serie A femminile. Le nerazzurre proseguono l’ottimo percorso intrapreso e scalano la classifica con 24 punti conquistati dopo 11 giornate, classificandosi al secondo posto a -2 dalla capolista Juve in attesa delle altre partite in programma.

A decidere la sfida contro la formazione campana il gol di Magull, arrivato dopo soli otto minuti di gioco. L'Inter Women tornerà in campo l’8 dicembre per il derby in casa del Milan.