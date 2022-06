Mancano pochi giorni all’introduzione del professionismo nel massimo campionato femminile, una svolta epocale che scatterà ufficialmente venerdì 1° luglio con il via della stagione sportiva 2022/23. Nella riunione odierna del Consiglio Federale sono state invece svelate le date in cui inizieranno i tre campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile: la Serie A partirà sabato 27 agosto, mentre la Serie B e il Campionato Primavera domenica 18 settembre. Date a parte, le novità introdotte nella prossima stagione non si limitano al passaggio al professionismo, ma riguarderanno anche il cambio di format della Serie A, del Campionato Primavera e della Supercoppa, senza dimenticare l’aumento delle squadre - da 14 a 16 - che parteciperanno alla Serie B.

La Serie A Femminile sarà strutturata su 10 squadre e si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di campione d’Italia (prima classificata) e l’accesso alla UEFA Women’s Champions League (prima e seconda classificata); le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto.