Domani pomeriggio, alle ore 15, le Azzurrine dell’Under 17 scenderanno in campo a Forlì, contro le pari età della Svizzera, nell’ultima gara del girone del primo turno di qualificazione agli Europei di categoria. Il solo punto in classifica dopo due gare disputate pone le ragazze di Leandri spalle al muro: servirà fare meglio dell’Islanda – impegnata in contemporanea a Santarcangelo di Romagna contro la Francia – per rimanere nella Lega A e giocarsi poi le chance di qualificazione alla fase finale nel Round 2.

Questo il commento alla vigilia di Marta Razza, difensore dell'Inter Women e capitana del gruppo azzurro: "Domani contro la Svizzera sappiamo di dover far bene: sarà ‘la’ partita, perché da questa gara dipende il nostro futuro". Nel corso del match perso contro la Francia, Razza si è inventata uno splendido gol da calcio di punizione: "In quel momento mi sentivo di calciare la punizione, anche se di solito non sono io la tiratrice. È stato un gol importante, peraltro il mio primo con la maglia della Nazionale addosso. Già vestire questa divisa è bello, perché rappresenti una Nazione; in più porto questa fascia al braccio ed è, come si dice, ‘un onere e un onore’ essere capitana. È un peso, ma un peso piacevole: dietro di me ho diciannove ragazze a supportarmi".