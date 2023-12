L'Inter Women torna in campo per affrontare la Sampdoria nel big match della decima giornata della Serie A femminile 2023/24. Ecco le scelte ufficiali di Rita Guarino e Salvatore Mango per la sfida al via alle 12.30:

INTER (3-5-2): 21 Cetinja; 55 Tomter, 19 Alborghetti, 3 Bowen; 14 Robustellini, 20 Simonetti, 5 Karchouni, 27 Csiszar, 2 Sonstevold; 9 Polli, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Bonfantini, 18 Pandini, 25 Thøgersen, 33 Ajara Nchout, 99 Jelcic.

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Tampieri; 14 De Rita, 11 Heroum, 21 Re, 13 Oliviero; 8 Cuschieri, 6 Benoit, 22 Schatzer, 67 Giordano; 15 Sondergaard, 10 Sena. A disposizione: 12 Karresmaa, 33 Kitson, 3 Marenco, 7 Huchet, 9 Bragonzi, 23 Pisani, 27 Tarenzi, 30 Battelani.

Arbitro: Djurdjevic

Assistenti: Munitello-Della Mea

Quarto ufficiale: Gambin