Una grande vittoria per mettersi alle spalle la rabbia per l'eliminazione dalla Coppa Italia e rilanciare la propria corsa in campionato: l'Inter Women reagisce alla grandissima vince il big match contro la Fiorentina. Le nerazzurre giocano con grande concentrazione contro le viola e vincono con un gol per tempo a suggellare il 2-0 finale: apre le marcature al sesto minuto la bomber Michela Cambiaghi dopo un'azione avvolgente da lei iniziata con un colpo di tacco sulla destra e rifinita da Anna Maria Serturini, che lascia sul posto Erzen e crossa perfettamente per l'attaccante, che di testa sigla l'1-0.

Il raddoppio arriva al minuto 71 grazie a Lina Magull, glaciale nel piazzare la palla nel sacco dopo un bell'assist di Martina Tomaselli: nulla da fare per Cecilie Fiskerstrand, arriva la rete che sigilla la vittoria. Con questo importante risultato, l'Inter si porta a quota 37 rinsaldando il proprio secondo posto in campionato.