Parlando ai microfoni de LA7 dopo la partita contro la Juventus, il coach dell'Inter Women Rita Guarino non ha nascosto un velo di rimpianto per l'esito della semifinale di andata di Coppa Italia: "Siamo in emergenza, però le ragazze hanno interpretato bene le richieste senza soffrire particolarmente. Siamo andate sotto e questo richiedeva uno sforzo maggiore nella ripresa. Il secondo tempo è stata un’altra partita, abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio. Qualche rimpianto c’è perchè si poteva fare meglio sotto porta. Pensiamo al ritorno, è una gara tutta aperta, tutto è ancora possibile".