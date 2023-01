Domenica, nuovo impegno per l'Inter Women che ospiterà il Como per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. In vista del match la nerazzurra Mana Mihashi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV: "Quella con la Sampdoria è stata una vittoria molto importante perché non era facile vincere e sono molto contenta. Questa settimana abbiamo lavorato bene e ci stiamo preparando per il match contro il Como. Ci aspetta una gara difficile, ma dobbiamo pensare a portare a casa i tre punti".