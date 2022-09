Col suo gol in pieno recupero, Ghoutia Karchouni ha consentito all'Inter Women di uscire dal campo della Juventus con un preziosissimo punto. Nel dopopartita, la francese ha commentato l'esito del match ai cronisti presenti: "Il gol? Prima ho deciso, poi ho calciato al volo. Per noi è fondamentale giocare bene, perché la Juve è una grande squadra ma noi vogliamo giocare sempre il nostro gioco con chiunque. Siamo molto felici perché adesso abbiamo capito che possiamo vincere tutte le partite se giochiamo insieme. L’obiettivo è vincere. Nell’intervallo abbiamo cambiato formazione di gioco, poi crediamo tutte in noi stesse. Nella prima partita abbiamo giocato bene, Guarino ci ha detto che se avessimo continuati così avremmo potuto fare gol ed è andata bene. Quello dell'Inter è un grande progetto, sono molto felice di giocare nell’Inter perché è una grande famiglia che ti aiuta dentro e fuori dal campo", le parole raccolte da JuventusNews24.com.