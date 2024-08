"Nell’ultima stagione, oltre a qualche risultato, ci è mancata anche la capacità di esprimere un bel gioco: ecco, quest’anno sarà una Juve bella da vedere, che farà divertire". Parola di Arianna Caruso, diventata a soli 24 anni la giocatrice con più presenze nella storia della Juventus Women.

Durante l'intervista rilasciata a Tuttosport, la bianconera inquadra anche le rivali per il titolo: "Scudetto? Siamo la Juve, siamo qui per vincere. Ma siamo anche coscienti che tante squadre si sono rinforzate, penso a Inter, Milan e Fiorentina. La Roma è favorita, ma adesso tutto riparte da zero".