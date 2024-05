Per la doppia sfida contro la Norvegia, in programma venerdì 31 maggio all'‘Ullevaal Stadion’ di Oslo, martedì 4 giugno al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, valida per le qualificazioni agli Europei del 2025, il ct della Nazionale femminile Andrea Soncin ha convocato 33 calciatrici. Oltre al rientro di Michela Catena, Benedetta Glionna, Maria Luisa Filangeri e Annamaria Serturini, che avevano saltato l’ultimo raduno, la novità principale riguarda il ritorno in gruppo di Matilde Pavan, tornata a giocare dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che l’ha tenuta lontana dal campo per quasi un anno. Si tratta della seconda convocazione in Nazionale maggiore per la 19enne centrocampista dell’Inter. A rappresentare la squadra nerazzurra ci saranno anche Agnese Bonfantini e Michela Cambiaghi.

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Inter), Cecilia Prugna (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).