Questa sera, alle 19.30, l'Italia femminile scenderà in campo contro la Svizzera per iniziare la sua avventura in Nations League. Un appuntamento importante per le azzurre, sottolineato dal pensiero social di Rita Guarino: "Un grosso in bocca al lupo alle azzurre, al Ct Andrea Soncin e al suo Staff per il nuovo e importante appuntamento in Nations League", il messaggio dell'allenatore di Inter Women su Twitter.