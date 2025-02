Anche Annamaria Serturini, in casa Inter Women, ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali: "Sono tre punti che contano tantissimo: veniamo da un'eliminazione bruciante in Coppa Italia, ma siamo state tutte brave, giocatrici, mister e staff. Abbiamo lavorato col sorriso e quando succede questi sono i risultati. Ci portiamo a casa tre punti e la nostra unione dopo i gol e a fine partita: manca solo una gara prima della Poule Scudetto, sono punti pesantissimi che ci portano a +10 dalla Fiorentina. Ci danno la consapevolezza della nostra forza: siamo molto forti, ora abbiamo altri obiettivi da raggiungere e insieme possiamo farcela".

Sulle condizioni fisiche personali Serturini spiega: "Sto bene, lavoro ogni giorno e cerco di dare il massimo, in allenamento, in partita e dopo ogni gara: cerco sempre di fare quello che chiede il mister e aiutare le compagne in difficoltà perché la cosa più importante è il gruppo e se siamo a questo livello è merito di tutte le persone che lavorano nell'Inter. Vogliamo consolidare il secondo posto: settimana prossima affronteremo la Lazio, che però non merita la classifica che ha. Anche in Coppa Italia contro la Juventus hanno fatto bene, sono forti. Da martedì bisognerà lavorare tanto: io voglio vincere sempre, non mi piace perdere neanche in famiglia e settimana prossima sarà una partita tostissima".