"Siamo contente di aver portato a casa tre punti importanti contro la Fiorentina, ma siamo felici soprattutto per la prestazione che abbiamo messo in campo". Parola di Irene Santi, intervistata da Inter TV in vista della prossima sfida di campionato tra Inter Women e Hellas Verona, in programma sabato 23 aprile alle ore 12.30.