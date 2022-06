Comincia a muoversi il mercato dell’Inter anche in ambito femminile. Come riportato da Tuttocalciofemminile.com, infatti, il club nerazzurro è al lavoro per rinforzare l’attacco con Charlie Wellings, inglese classe 1998 che quest’anno è stata protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Celtic. In Italia Wellings piace molto anche alla Lazio e al neopromosso Como Women.