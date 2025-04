Amichevole per Inter Women che ieri ha giocato un friendly match contro il Genoa, in occasione dell'evento "Donne in campo", organizzato dalle associazioni Donne Sempre e Donne contro la Violenza.

La partita è finita 4-3 per la formazione rossoblu. Per l'Inter femminile a segno Polli e Magull con una doppietta.