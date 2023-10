Intervistata da Rai Sport dopo l'1-1 di oggi contro la Fiorentina, l'allenatrice dell'Inter Women Rita Guarino analizza così il match e il momento delle nerazzurre: "Bisogna fare i complimenti a loro che sono riuscite a capitalizzare il 50% delle loro occasioni avute, dispiace perché mancava un minuto alla fine del primo tempo ed era una situazione che potevamo gestire sicuramente meglio. La reazione c'è stata, c'è stato un bell'approccio alla gara e quello ce lo portiamo a casa".

Si è vista una squadra migliore nel secondo tempo?

"Non direi, abbiamo avuto il possesso palla, il dominio, abbiamo sbagliato tanto in fase di rifinitura e non abbiamo avuto il coraggio di andare a concludere. Sulle occasioni bisogna essere cinici e segnarle, non mi è dispiaciuto il primo tempo così come il secondo".