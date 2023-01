È tempo di derby. Sabato 28 gennaio alle 14,30 al centro sportivo Vismara andrà in scena il big match tra Milan e Inter, valevole per la 15ª giornata di Serie A TIM Femminile. Per la gara contro le rossonere la coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 22 Durante.

Difensori: 3 Van Der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 21 Zappettini, 25 Thøgersen, 29 Kristjánsdóttir.

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 27 Csiszár, 34 Mihashi, 37 Colonna.

Attaccanti: 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya.